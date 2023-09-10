أسعار الذهب اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 08:33 ص

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 10 سبتمبر 2023، وذلك بعد أن تراجعت أمس بنحو 15 جنيه علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2503 جنيهات للبيع و2514 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2190 جنيها للبيع و2200 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18-الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1877 جنيها للبيع و1886 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1460 جنيها للبيع و1476 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.52 ألف جنيه للبيع و17.6 ألف جنيه للشراء.

كما سجل سعر أوقية الذهب نحو 77.84 ألف جنيه للبيع و78.2 ألف جنيه للشراء.