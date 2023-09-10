أمام العدالة| نظر إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث عين شمس» وآخر بـ«أحداث رمسيس».. أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء، اليوم الأحد، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا إعادة محاكمة متهم بأحداث عين شمس وإعادة محاكمة متهم آخر بأحداث رمسيس.

-إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث رمسيس»

تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم، إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث رمسيس".

أسندت النيابة للمتهم تهم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات.



-إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث عين شمس»

تنظر محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عين شمس".

أسندت النيابة للمتهمين الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمس أشخاص فى 25 يناير 2015، وترويع المواطنين، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة.