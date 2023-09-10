اليوم.. أنتوني موديست يخضع للكشف الطبي تمهيدًا للانضمام للأهلي

يجري المهاجم الفرنسي أنتوني موديست لاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق الكشف الطبي، اليوم الأحد، في ألمانيا تمهيدا للإنضمام للنادي الأهلي في حال اجتياز الكشف الطبي.



ووصل «موديست» إلى ألمانيا، مساء السبت، بعد التواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء الذي توجه إلى ألمانيا في الساعات الماضية لحسم الصفقة.

ويحسم الكشف الطبي مصير الصفقة حيث إنه في حال اجتياز أنتوني موديست الفحوصات الطبية بنجاح سيقوم بالتوقيع على العقود ويتوجه مباشرة إلى القاهرة برفقة أمير توفيق للإعلان عن انضمامه للنادي الأهلي رسميًا.

وعلمت «البوابة نيوز» أن موديست سيتقاضي 1.5 مليون دولار في الموسم بالإضافة إلى بعض الامتيازات تصل إلى ربع مليون دولار في حال تسجيل عدد من الأهداف وتحقيق البطولات، على أن يوقع على عقد لمدة موسمين ويتم تفعيل الموسم الثاني بناءً على نسبة معينة في المشاركة في الموسم الأول.

وشهدت الساعات الماضية التنسيق بين مارسيل كولر وأمير توفيق وطلب المدير الفني من مدير التعاقدات أن يستعين بوكيله دينو لامبرتي لحسم الصفقة في ظل الوقت ضيق قبل مباراة السوبر الأفريقي.