«الدفاع الروسية»: القضاء على 5400 جندي أوكراني وتنفيذ 6 ضربات مكثفة خلال أسبوع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بمقتل نحو 5400 جندى أوكراني، واستهداف بضربات مكثفة مواقع لاستخبارات أوكرانيا والبنية التحتية للموانئ وإنتاج المسيرات ومخازن أسلحة ووقود وقواعد للمخربين، وذلك خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الدفاع الروسية فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه فى الفترة من 2 إلى 9 سبتمبر الجاري نفذت القوات الروسية 6 ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر وكذلك بطائرات بدون طيار على مواقع تابعة للاستطلاع اللاسلكي التقنى الأوكرانى والبنية التحتية للموانئ وإنتاج القوارب المسيرة ومستودعات لتخزين الذخيرة والأسلحة الغربية والوقود، فضلا عن قواعد تدريب المجموعات التخريبية الأوكرانية والإرهابيين مما يسمى "فيلق المتطوعين الروسي".

وأضافت أنه ونتيجة للضربات، تم تعطيل عمل أنظمة الاستطلاع الراديوى الاستراتيجية والخدمات اللوجستية للقوات الأوكرانية العاملة على محورى خيرسون وزابوروجيا، حيث واصلت الوحدات الأوكرانية محاولاتها الفاشلة لاختراق الدفاعات الروسية فى منطقة بلدتى رابوتينو وفيربوفويه فى زابوروجيا، وتم صد جميع هجمات العدو الذى خسر هناك أكثر من 845 فردا و27 دبابة ومدرعة أخرى، بما فى ذلك دبابة "تشالنجر" بريطانية الصنع على محور زاباروجيا.

وأوضحت الدفاع الروسية أنه على محور جنوب دونيتسك تجاوز إجمالي خسائر الجانب الأوكرانى 1230 فردا و24 مركبة قتالية مدرعة، وشهد محور دونيتسك صد 56 هجوما والقضاء على أكثر من 2100 عسكرى وتدمير 23 قطعة من الدبابات والمدرعة الأخرى.

وأشارت إلى أن الوحدات الروسية واصلت تحسين وضعها التكتيكي على محور كوبيانسك، وصدت 22 هجوما خسر خلالها الجانب الأوكرانى ما يصل إلى 425 عسكريا، وعلى محور كراسنى ليمان تم صد 12 هجوما للقوات الأوكرانية التى فاقت خسائرها 450 جنديا، وعلى محور خيرسون تم القضاء على ما يصل إلى 355 عسكريا أوكرانيا.

وأكدت الدفاع الروسية أن سفن أسطول البحر الأسود دمرت 3 زوارق بدون طيار أوكرانية حاولت مهاجمة جسر القرم، ودمر طيران البحرية الروسية غرب شبه جزيرة القرم 4 زوارق سريعة تحمل مجموعات إنزال من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، يبلغ إجمالى أفرادها ما يصل إلى 50 فردا.

كما قامت القوات الروسية بإسقاط طائرة من طراز "ميج-29" ومروحية "مي-8"، وتدمير وتحييد 247 طائرة أوكرانية بدون طيار بما فيها 23 فى المناطق الغربية من روسيا، وجرى اعتراض 49 قذيفة من راجمات الصواريخ "هيمارس" وثلاث قنابل موجهة من نوع JDAM وصاروخ "هارم" مضاد للرادار.