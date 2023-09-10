أوسوريو: «لن أغير طريقة لعبي وسنسعد جماهير الزمالك في الموسم الجديد»

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، أنه لن يغير طريقة لعبه في الموسم الجديد، بعد تعرضه لانتقادات بسببها في نهاية الموسم الماضي عقب توليه مهمة تدريب الزمالك.

أضاف أوسوريو، نجهز اللاعبين حاليًا بشكل بدني وفني استعدادًا للموسم الجديد ونخوض مباريات ودية تدريجية، ووضعنا خطة لتجهيز اللاعبين بشكل قوي مع تجنب تعرضهم للإصابات.

وتابع، نسعى لبدء موسم قوي مع الزمالك لإسعاد الجماهير البيضاء التي تساند الفريق دائما ولا تتخلى عنه مهما كانت النتائج.

وكان الزمالك حقق الفوز على السكة الحديد مساء الخميس الماضي وديًا بثلاثة أهداف دون رد، في أولى التجارب الودية للفريق استعدادا للموسم الجديد.

ويلتقي الزمالك غدًا الإثنين، مع فريق سيراميكا كليوباترا في ثاني وديات الفريق الأبيض استعدادًا للموسم الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.