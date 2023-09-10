فتح باب الاشتراك في الدورة الـ14 من مهرجان الرسوم المتحركة

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات الاشتراك في فعاليات الدورة الرابعة عشر من مهرجان القاهرة الدولي للرسوم المتحركة.

وقال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن المسابقة تضم خمسة أقسام: العمل الأول، أفلام التحريك القصيرة، وأفلام التحريك التجريبية، وأفلام التحريك الطويلة، بالإضافة إلى مسابقة إعلانات التحريك ومقدمات الأفلام والمسلسلات.

تتضمن شروط الاشتراك: أن يكون العمل المتقدم من إنتاج 2021/ 2022 من جميع الاستديوهات المنتجة لأفلام التحريك في مصر وكافة الدول العربية والأجنبية، وأفلام مشاريع طلبة وخريجي الكليات والمعاهد المتخصصة، كما يحق لوزارات الثقافة العربية والأجنبية ترشيح الجمعيات المتخصصة للمشاركة في الملتقى ويجوز مشاركة المبدعين والمنتجين العرب في الملتقى بصفتهم الشخصية كأفراد أو شركات، ولا يسمح بدخول المتسابق بأكثر من عمل واحد في ذات الفرع للمسابقة، استقبال افلام التحريك بكافة أنواعها على اختلاف نوعية التنفيذ بحد أدني دقيقة واحدة ودون حد أقصى لمدة العرض، كما يحق لصندوق التنمية الثقافية الاحتفاظ بالأعمال المشاركة وعرضها بالمراكز الثقافية التابعة له.

تقدم الأعمال صالحة للعرض على flash memory بمركز طلعت حرب الثقافي، علما بأن آخر موعد لتلقي الأعمال 5 أكتوبر 2023، ويمكن تسجيل الاستمارة والاطلاع على كافة الشروط من خلال الرابط:

https://www.cdf.gov.eg/?q=node/19523

ويمنح المهرجان جوائز مالية للعمل الحاصل على المركز الأول، والثاني لكل فرع من فروع المسابقة، كما يمنح الملتقى شهادات تقدير لكل من: أحسن مخرج، وأحسن تصميم شخصيات، وأحسن موسيقي، وأحسن ديكور وخلفيات.