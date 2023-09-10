«كهرباء القناة»: رفع كفاءة شبكات المناطق التابعة للشركة وتقديم حلول وخدمات لراحة المواطنين

أكدت وزارة الكهرباء، أن قطاع الكهرباء يُعطي أولوية كُبرى لمشروعات تنمية سيناء وساحل البحر الأحمر والقناة، بالإضافة لرفع كفاءة شبكات مدن وقرى محافظة الشرقية وإيجاد حلول لراحة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

في حين خصص قطاع الكهرباء حوالى 593 مليون جنيه استثمارات جديدة بهدف تحسين الخدمة لمحافظات الشرقية والقناة وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر لخدمة 3.820 مليون مشترك ولتوفير متطلبات المشروعات القومية والتنموية وخطط الدولة لخدمة مواطنى هذة المناطق وخطط التنمية بها.

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة عقب التقرير الذي تلقاه من رئيس القابضة للكهرباء حول ما تم تنفيذه من مشروعات لدعم شبكة كهرباء محافظات البحر الأحمر وسيناء والشرقية أن العمل المستمر لمواجهة النمو المتزايد في الطلب على الطاقــــــة الكهربائية لمختلف الاستخدامات وتحسين مستوى الخدمة وتعظيـم الموارد والعمل على تخفيـــض الفقـــد في الطــاقة.

أكد وزير الكهرباء تكثيف العمل لتوفير الطاقة المستدامة من كـافة المصادر لكافة المواطنين وفقًا للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية من خلال عمل مؤسسي يتبنى سياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ على البيئة اعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة مسئولة بما يحقق صالح المشتركين والعاملين والمجتمع.

أكد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أنه جاري استكمال تنفيذ خطة وبرامج قياس جميع المتغيرات الكهربائية بالشبكات وتحديد نقاط الضعف بها واستخدام الكاميرات الحرارية لتحديد النقاط الساخنة قبل الصيانة ومعالجتها وعمل اتزان أحمال لمحولات التوزيع، ومراجعة وتحسين الأراضي بالشبكة.وإحلال وتجديد مكونات الشبكة من الخطوط المتهالكة للجهدين المتوسط والمنخفض واستخدام الموصلات المعزولة بديلًا عن الموصلات العارية وذات مقاطع أكبر. وإنشاء مغذيات جديدة لتخفيف الأحمال وتقسيم المغذيات الطويلة وذات الأحمال العالية وإزالة الاختناقات بالشبكات وتنفيذ خطة سلاسل إحلال المحولات وإضافة محولات ذات قدرات مناسبة.والتحميل الاقتصادي والأمثل لمكونات الشبكة وطبقا لأحمالها التصميمية. وتركيب مكثفات على الجهدين المتوسط والمنخفض بمكونات الشبكة لتحسين معامل القدرة والقضاء على اختناقات الشبكة وتحسين مستويات الجهود بدراسة تركيب منظمات جهد) الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة وفقا لنماذج الصيانة المعتمدة ومراجعة عدادات الطاقة (التوصيلات الثانوية - الثوابت – الدقة) بنقاط الاتصال بالمحولات الرئيسية بمحطات المحولات من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك بنسبة 100% وطبقًا للبرامج المعتمدة.

أشار إلى التطور فى استهلاك الكهرباء بالشركة وبنسبة تطور سنوي في الاستهلاك 3.2% وتستهدف كذلك خفض الفقد إلى 16.830% من خلال التأكد من اختبار المهمات من خلال لجان الفحص والاستلام ومتابعة التنفيذ طبقًا للمواصفات الفنية والمعدلات الزمنية المحددة. وتنفيذ خطة إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض طبقًا للأولويات. وزيادة سعات المحولات وجميع مهمات الشبكة لتتناسب مع تطور الأحمال وضمان التحميل الاقتصادي والتشغيل الأمثل لمكونات الشبكة. وتحويل التغذية الإشعاعية الي تغذية حلقية على مستوى شبكة الجهد المتوسط لتأمين التغذية. وتخفيف احمال المغذيات وتقصير أطوالها لتحسين مستويات الجهود وتقليل الفقد الفني فى الطاقة. وتغيير مقاطع الموصلات والكابلات المتهالكة والغير متناسبة مع الأحمال بشبكتي الجهد المتوسط والمنخفض.

وأوضح أبو وردة أهم المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها وتشمل توصيل التيار الكهربائي للمدينة المليونية بشرق بورسعيد الجديدة لمطار المليز ولمزارع الاستزراع السمكي ولعدد 30 منزل بدوى بقرية الجوفة برمانة ولمستشفيات (نخل -بئر العبد وللتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء المرحلة الأولى وتوصيل التيار لمحطة مياه غرب العريش ومحطة مياه أبو صقل وكرم أبو نجيلة بالعريش ولآبار المياه المحيطة بمنطقة مطار العريش ومحطات مياه السكادرة بالشيخ زويد ولمحطة تحلية مياه البحر بالعريش.