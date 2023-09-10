«الدولي» لجمعيات الصليب الأحمر: التعامل مع تداعيات زلزال المغرب قد يستغرق سنوات

أكد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومقره (جنيف) أن التعامل مع تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب قد يستغرق شهورًا إن لم يكن سنوات.

ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية أمس السبت عن المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسام الشرقاوي، قوله:"إن المنظمة تتحرك الآن لدعم الهلال الأحمر المغربي"، مضيفًا أنه "نتوقع استغراق شهور إن لم يكن سنوات للتعامل" مع الأزمة.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، إن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 1305 حالة وفاة و1832 إصابة.

وقدمت العديد من الدول والهيئات التعازى للمغرب فى ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة ليلة السبت وبلغ شدته 7 درجات على مقياس ريختر، حيث باتت المملكة على كارثة وليلة مرعبة وكان مركز الهزة الأرضية في قرية "إغيل" بإقليم الحوز.

وأعلن ملك المغرب، محمد السادس، مساء السبت، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح الذين قضوا من جراء الزلزال المدمر، كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ.

وأصدر الديوان الملكي المغربى بيانا نشرته وكالة الأنباء الرسمية أشار إلى تعليمات أصدرها الملك محمد السادس، إثر ترؤسه جلسة ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال المؤلم.