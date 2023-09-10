اليوم.. انطلاق بطولة مصر الدولية للجولف بالجونة

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 07:30 ص

تنطلق، اليوم الأحد، منافسات بطولة مصر الدولية للجولف للرجال رقم 102 والتي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري بملاعب نادى جولف الجونة.

يشارك في المنافسات 13 دولة هى سويسرا وإيطاليا والنمسا والسعودية والمغرب والأردن ولبنان وليبيا والعراق وجنوب أفريقيا وكينيا ومالاوى بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ومن مصر يشارك فى البطولة اللاعبون عيسى أبو العلا وماجد عبد التواب وعبد المنعم الشافعي وشريف رزق وعمرو ناجى وأحمد نعيم وأحمد عفيفى.

وحرص اتحاد الجولف على إشراك مجموعة من اللاعبين الناشئين الصاعدين أمثال محمد الديب ورانى الطويل وعلى سلامة وآدم رزق وسليم طاهر، وذلك من أجل اكسابهم مزيد من الخبرات، حيث يحصلون على فرصة احتكاك قوية مع اللاعبين الكبار المميزين في المستوى.

على جانب آخر أقيم حفل استقبال للمشاركين في البطولة بحضور نائب رئيس اتحاد الجولف وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية تيمور أبو الخير ورئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال لمدينة الجونة محمد عاشور وعضو مجلس إدارة اتحاد الجولف محمد عطاالله.

ورحب محمد عاشور بجميع الوفود المشاركة فى البطولة متمنيا للجميع تقديم أفضل مستوى مع الاستمتاع بقضاء وقتا رائعا في مدينة الجونة رياضيا وسياحيا.