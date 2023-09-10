علاء ميهوب يظهر في ودية فيوتشر والجونة بعد تعيينه مديرًا للكرة

حرص علاء ميهوب مدير الكرة بنادي فيوتشر، على حضور المباراة الودية التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع فريق الجونة، مساء السبت، على ملعب ستاد السلام ضمن استعدادات الفريق للمشاركة بالكونفدرالية الإفريقية.

وتابع الكابتن علاء ميهوب المباراة من المدرجات برفقة هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي فيوتشر.

وانتهت مباراة فيوتشر والجونة الودية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة فريق سينجيدا التنزاني بذهاب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية، والتي ستقام في تنزانيا يوم ١٧ سبتمبر الجاري.

كان فيوتشر قد أعلن رحيل علي ماهر مدرب الفريق بنهاية الموسم المنقضي وتولي بديلا له المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو.

وعمل فورموسينيو كمساعد مدرب مع جوزيه مورينيو أثناء فترة توليه تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وتولى فورموسينيو تدريب الهلال السوداني، ثم انتقل لتدريب خريبكة المغربي، ومنه لنادي سترونجيست البوليفي قبل أن يتولى تدريب نادي فيوتشر إف سي من بداية الموسم.