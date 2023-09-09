ميقاتي يعرب عن تعاطف لبنان مع المغرب قيادة وشعبا في محنة الزلزال

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن تعاطف لبنان مع المغرب قيادة وشعبا، في المحنة التي أصابته; نتيجة الزلزال الذي ضرب مناطق مغربية عدة.

وقال رئيس الحكومة في برقية وجهها اليوم السبت إلى ملك المغرب محمد السادس بن الحسن: "لقد آلمنا المصاب الكبير الذي حل بالمغرب الشقيق، ولكننا على ثقة أنه سيتجاوز بارادة شعبه هذه المحنة وينهض من جديد. ونسأل الله أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وأبدى ميقاتي استعداد لبنان للمساعدة في عمليات الإغاثة الجارية، ووضع إمكاناته تحت تصرف المغرب الشقيق للخروج من هذه المحنة المؤلمة.