بنك مصر يرعى المنتخبات الوطنية لكرة القدم حتى انتهاء كأس العالم 2026

في إطار حرص بنك مصر على دعم الرياضة المصرية، تم تنظيم احتفالية مهيبة يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، بحضور الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، ومحمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر للإعلان عن قيام بنك مصر برعاية منتخبات مصر لكرة القدم خلال الثلاث مواسم القادمة حتى انتهاء كأس العالم 2026، وقد حضر الاحتفالية جمال علام – رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي – نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، ورؤساء مجالس إدارة الأندية المصرية، ولفيف متميز من قيادات وزارة الشباب والرياضة، و بنك مصر، والإتحاد المصري لكرة القدم.

وتأتي مساهمة بنك مصر في رعاية منتخبات كرة القدم المصرية، استكمالاً لدور البنك الريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك لتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث تتركز مساهمات بنك مصر في التنمية المجتمعية على محاور رئيسية منها الصحة والتعليم والشباب نظراً لكونهم النواة الرائدة لتقدم الأوطان.

كما تأتي مساهمة بنك مصر في رعاية منتخبات كرة القدم المصرية في إطار حرص البنك على دعم الرياضة المصرية وبخاصة كرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى في مصر والعالم حيث يقوم البنك برعاية منتخبات مصر لكرة القدم خلال الثلاث مواسم القادمة حتى انتهاء كأس العالم 2026، والتي يأمل البنك ان يوفق الله فريق مصر القومي للتأهل لنهائيتها وتحقيق نتائج متميزة في اهم بطولة عالمية، وأن تكون رعاية بنك مصر أحد أسباب تأهل منتخب مصر القومي للنهائيات وتحقيق نتائج باهرة تطبيقاً لشعار بنك مصر " نعمل معا لخير بلدنا".

و من الجدير بالذكر أن بنك مصر دائماً سبّاق ورائد على كافة المستويات، و أنه البنك الرائد في دعم الرياضة المصرية، حيث قام البنك بالمساهمة في تأسيس صندوق خيري لدعم الرياضة المصرية، يهدف إلى دعم ورعاية أبناء مصر من الأبطال الرياضيين، ليساعدهم في تحقيق نتائج باهرة في المجال الرياضي لرفع راية مصر عالية خفاقة في المنافسات الرياضية العربية والإفريقية والعالمية.

ويعمل بنك مصر مع الدولة المصرية كتفاً بكتفللمساهمة بفاعلية في تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالشباب ودعم الرياضة المصرية والمشاركة الايجابية في مجال المسؤولية المجتمعية، وقام بنك مصر بإنفاق نحو 1 مليار جم في مجال التنمية المجتمعية عام 2022، حيث أن قيم واستراتيجيات العمل ببنك مصرتعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء داخل المجتمع المصري.