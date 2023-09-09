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السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يمنح رباعي الأهلي الدولي راحة من التدريبات

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس الأهلي
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منح مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رباعي الفريق الدوليين راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق اليوم السبت.

وحرص الجهاز الفني على منح راحة سلبية للرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية، لتفادي الإجهاد بعد مشاركتهم في مباراة منتخب مصر وإثيوبيا أمس.

وينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الأحد، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم القادم وبطولة السوبر الإفريقي.

ويواجه الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي والمحدد لها يوم ١٥ من الشهر الجاري.

محمد الشناوي السويسري مارسيل كولر الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري السوبر الافريقي
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