نقيب الصحفيين: محتوى البث المباشر يسيء أحياناً للمهنة والعاملين بها

كشف خالد البلشي، نقيب الصحفيين عن أزمة محتوى «البث المباشر»، والمطالبات الخاصة بتدخل نقابة الصحفيين لضبط هذا المحتوى الذي يُنشر في المواقع الإلكترونية على نطاقٍ واسعٍ، وأحياناً يسيء إلى المهنة والعاملين بها.

وقال «البلشي» في حواره مع محرري النقابة، اليوم السبت، أنَّ اختفاء حرية الصحافة يعد الأزمة الحقيقية وراء ظهور هذا المحتوى، موضحًا أنه عندما تتناول الصحافة «القضايا الجادة»، وتُتاح لها الفرصة لنشر المعلومة الحقيقية، سيتراجع محتوى البث المباشر، مستكملا: «اختفت مناقشة القضايا الجادة التي تهم الناس.. فظهر البث المباشر».

وأضاف أنه دائمًا تُستَّغل «الصحافة الصفراء» لضرب الحريات، فضلًا عن أنها تعمل على اختفاء نظيرتها الجادة، كاشفاً عن أنَّ هناك ضوابط مهنيةً وقانونيةً يمكن تطبيقها على كل المواقع الإليكترونية المرخصة من المجلس الأعلى لـ«تنظيم الإعلام» ولكن «المنع» ليس هو الأصل في حل أزمة محتوى البث المباشر.

وأكدَّ «البلشي» أنَّ قضية «البث المباشر» تحتاج إلى إصلاحٍ داخلي من المؤسسات نفسها قبل القوانين والضوابط المهنية، وأنَّ الصحافة عندما تتناول القضايا الحقيقية التي تهم الناس «ستحقق مكاسب مالية» بعيدًا عن المكاسب المالية التي يحققها البث المباشر... هذا هو الأصل في القصة، على حد وصفه.

وتابع: «نحتاج إلى صحافةٍ مهنيةٍ حقيقيةٍ حرةٍ وإعلامٍ مهني، وكل هذا في صالح الدولة والأمن القومي والمجتمع، وأن هذا هو السبب وراء السعي لإصدار قانون حرية تداول المعلومات، لأن الصحفي مُطالب بنشر خلفية الخبر والحقائق بعيدًا عن البيانات الرسمية التي تنشرها صفحات المؤسسات والوزارات بـالسوشيال ميديا».

وختم: «توفير المعلومة الحقيقية للصحفي ونشرها جزءٌ من معركة محاربة الشائعات.. الفكرة في القدرة على الاتصال بالمصدر، وأن يُتيح هذا المصدر المعلومة الحقيقية».