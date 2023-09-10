بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

أصيب، منذ قليل، 10 أشخاص من عائلة واحدة بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية)، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى مأمور مركز شرطة وادي النطرون، إخطارًا يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 10 أشخاص مصابين بجروح إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تمناية بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 4 سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من:" سالم عيسى سالم، 68 عامًا، كريم محمد قاسم، 34 عامًا، ماجدة عبدالحميد محمد، 57 عامًا، على محمد سيد، 10 سنوات، سماح سالم عيسى، 24 عامًا، سلوى سالم عيسى، 29 عامًا، حبيبة أحمد عيسى، 15 عامًا، مالك محمد سيد، 6 سنوات، سمر سالم عيسي، 32 عامًا، أحمد سالم عيسي، 27 عامًا"، جميعهم مقيمون محافظة الجيزة.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.