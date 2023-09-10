«قتلته علشان عاوز فلوس».. اعترافات صادمة للمتهم بقتل والده في الدقهلية

قرر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة أول المنصورة، وتحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية محافظة الدقهلية حبس "محمد.ج.ع"، 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك بعد اعترافه تفصيليًا بقتل والده بعد خلافات نشبت بينهما لرغبة المتهم التحصل على أموال من والده المسن.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام علي صالح، وكيل النائب العام والذي باشر التحقيقات، بتخلصه من والده خنقًا داخل مسكنهما بمنطقة سوق الخضار بمدينة المنصورة وذلك بعدما شب خلاف بينهم ورغبته في الحصول على أموال منه.

وأجرى المتهم معاينة تصويرية لارتكابه واقعة قتل والده وذلك أمام ممثلي النيابة العامة داخل محل ارتكابه لجريمته.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بمصرع شخص خنقًا على يد نجله بمنطقة سوق الخضار بنطاق القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين مصرع"جابر عباس"75 عامًا.

وأكد شهود العيان أن المجني عليه تعرض للطعن بإستخدام سكين على يد نجله "محمد"، لايعمل بعد مشادة كلامية نشبت بينهما وذلك لرغبته المتهم في بيع المنزل والتحصل على أموال من والده ورفض المجني عليه مما تسبب في نشوب مشاجرة وأنهى حياة والده خنقًا. جرى نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته أقر في محضر الشرطة بارتكاب الجريمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء التشريح وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.