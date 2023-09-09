لمدة 3 أيام فودافون مصر تتيح التجوال المجاني من وإلى المغرب

قررت شركة فودافون مصر منح عملائها مكالمات مجانية ورسائل صالحة لمدة ثلاثة أيام للاطمئنان على الأهل والأصدقاء بدولة المغرب، في إطار المسئولية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقالت شركة فودافون علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “حرصا من فودافون مصر علي مساندة ودعم عملائها للاطمئنان علي سلامة زويهم في المغرب.

سيتم إتاحة المكالمات والرسائل الدولية المجانية وخدمات التجوال من والي المغرب لمدة ثلاثة أيام بدأ من يوم الأحد ١٠/ ٩/ ٢٠٢٣ الساعة ١٢ ظهرا ونتمني السلامة لأشقائنا في المغرب والمصريين بالخارج.

يذكر أن دولة المغرب الشقيقة تعرضت لزلزال مدمر بقوة 7 درجات، ضرب عدة مدن مغربية، أبرزها مراكش وضواحيها، التي شهدت سقوط عشرات القتلى، بينما لا يزال البحث جاريًا تحت أنقاض المباني المنهاردة عن ضحايا جدد.