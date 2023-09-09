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السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس وزراء الأردن يؤكد وقوف بلاده قيادة وحكومة وشعبا مع المغرب جراء الزلزال

زلزال المغرب
زلزال المغرب
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بعث رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، برقية تعزية إلى رئيس وزراء المملكة المغربيَّة عزيز أخنوش؛ في ضحايا الزِّلزال، الذي وقع في عدد من المناطق في إقليم الحوز في المغرب.
وأعرب الخصاونة، وفقا لبيان رئاسة الوزراء الأردنية، لنظيره المغربي، عن أصدق مشاعر التَّعزية والمواساة لأهالي الضَّحايا وذويهم، وعموم الشَّعب المغربي، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّد ضحايا الزِّلزال بواسع رحمته ورضوانه، وأن يمنَّ على المصابين بالشِّفاء العاجل.
وأكَّد رئيس الوزراء الأردني - في برقيَّته - وقوف المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، إلى جانب المملكة المغربيَّة الشَّقيقة في هذا المصاب الجلل، وتقديم ما يلزم من المساعدات؛ إنفاذًا لتوجيهات الملك عبدالله الثَّاني، متمنِّيًا للمملكة المغربيَّة الشَّقيقة دوام الأمن والطُّمأنينة.

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