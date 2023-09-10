اليوم.. الزمالك يغلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي

يغلق نادي الزمالك، اليوم الأحد، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي، بعد 7 أيام متتالية، بداية من يوم الإثنين الماضي، وسيطر الهدوء على لجنة تلقي الطلبات خلال الأيام الـ6 الماضية، لتشتعل الأجواء في اليوم الأخير بعد خوض قائمتي حسين لبيب وأحمد سليمان الماراثون الانتخابي.

واتفق الثنائي حسين لبيب وأحمد سليمان، على ضمن قائمة واحدة، بعدما كان الثنائي أبرز المرشحين على مقعد رئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات القادمة، وأعلن «لبيب» التقدم بأوراقه في اليوم الأخير من غلق باب الترشح، ونجح «لبيب» في التوصل لاتفاق مع هشام نصر، للتواجد في قائمته والترشح على منصب نائب الرئيس.

ويُعد حسام المندوه، أبرز المرشحين للتواجد في قائمة «لبيب»، على مقعد أمين الصندوق، وهناك محاولات من «لبيب» لإقناع أيمن يونس بالتواجد في قائمته بعد إعلان الأخير نيته للترشح، بالإضاقة لوجود أكثر من اسم مرشح على منصب العضوية، يأتي أبرزهم هاني بيرزي وهاني شكري وعمرو أدهم ومحمد طارق.

ويتقدم أيضًا، اليوم الأحد، أحمد سليمان بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس إدارة الزمالك.

ويتمتع «سليمان»، بشعبية كبيرة داخل نادي الزمالك، بعدما كان معارضًا قويًا لسياسات رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، كما كان منافسًا له في انتخابات رئاسة النادي السابقة، وحصد عددًا كبيرًا من الأصوات قبل أن يفوز منصور بمقعد الرئاسة.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي رئيسًا للجنة، وأيمن عبدالخالق، مدير المتابعة، وعلاء حنفي، مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبدالفتاح، مدير المشتريات، ومحمد خالد، القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس، نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد، مدير الخزينة، وصلاح صبحي، قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

على صعيد آخر، يواصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريباته تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية.

ودخل الزمالك معسكرًا مغلقًا يوم الاثنين الماضي، وخاض مساء الخميس، مباراة ودية أمام السكة الحديد، انتهت بفوز الأبيض بثلاثية دون رد، ويختتم مواجهاته الودية غدًا الإثنين أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

ويسابق محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد الفريق الأبيض، الزمن للحاق ببعثة الفريق، بعد الإجهاد في العضلة الخلفية، خلال مران الفريق.

وابتعد محمد عواد، حارس الفريق، عن التدريبات الجماعية في الفترة الماضية، بسبب إصابته بخشونة ورشح في الركبة قبل نهاية الموسم الماضي، مما تسبب في غيابه عن عدد من مباريات الزمالك بنهاية الموسم.

ويخضع الحارس لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الحالية لتجهيزه من الناحية الطبية قبل بداية الموسم.