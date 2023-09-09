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السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: روسيا خسرت بالفعل 100 مليار دولار بسبب عقوبات الطاقة

أندريه يارماك
أندريه يارماك
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قال أندريه يارماك رئيس مكتب رئيس أوكرانيا اليوم السبت إن روسيا خسرت بالفعل 100 مليار دولار بسبب العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة لديها.
وأوضح يارماك - وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أن تبعات العقوبات على الاستقرار المالي في روسيا مؤلمة للغاية.. مضيفا "نحن نتحدث على وجه الخصوص عن الخسائر التالية: 100 مليار دولار كخسائر ناجمة عن عقوبات الطاقة، وانخفاض بنسبة 85% في فائض الحساب الجاري الإجمالي، وعجز في الميزانية قدره 2.3 تريليون روبل".
وتابع يرماك إن "العقوبات المطبقة تؤثر بالفعل بشكل كبير على الاقتصاد الروسي وتقلل من قدرته على الاستمرار في الحرب.. وسيكون لذلك تأثير إيجابي على المدى الطويل على هيكل الأمن العالمي ككل".

الطاقة 100 مليار دولار أوكرانيا روسيا خسرت
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