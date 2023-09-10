رئيس نادي المصري: «نحن الأكثر إنفاقًا على فريق الكرة في مصر»

أكد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه الأكثر إنفاقًا على فريق كرة القدم بين أندية مصر، وذلك حبًا وعشقًا لبورسعيد.

وأوضح «أبو علي»، أنه تلقى خلال فترة الانتقالات الحالية، اتصالات لا حصر لها من وكلاء اللاعبين، لافتًا إلى أن انتقالات اللاعبين خلال الموسم الحالي جرت حسب احتياجات الفريق في المراكز المختلفة.

وقال إن مجلس الإدارة، واجه تحديات عديدة خلال تلك الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أن المجلس استطاع تفادي كافة العقبات التي واجهته، وأنه خلال الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإنجازات، خاصةً مع اكتمال إنشاء الاستاد الجديد، الذي تسير معدلات البناء به بشكل كبير وفقًا للمعدل الزمني الموضوع للمشروع، مردفًا أن هناك محاولات ما زالت مستمرة للعب باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، لكن يبدو أن الأقرب سيكون اللعب على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأضاف رئيس النادي المصري، أن اللاعبين الذين يجلسون في معسكرات طويلة مستمرة داخل فنادق، لن يعطوا كامل طاقتهم لأنها حياة مملة بعيدة عن أسرهم وأصدقائهم، وهذا ما يعاني منه لاعبي النادي المصري، بالجلوس 10 أشهر بعيدة عن أسرهم، مما يؤثر سلبيًا على الفريق لذلك أطالب باللعب في استاد قريب من بورسعيد.

وهناك اتفاق بين كامل أبوعلي وعلي ماهر، المدير الفني للفريق، لمشروع بناء فريق المصري، والذي سيستغرق 3 سنوات، وذلك لامتلاك الفريق لمجموعة قوية من اللاعبين، بالإضافة إلى مدير فني على مستوى عالي من الكفاءة.

وشدد رئيس النادي البورسعيدي في حديثه، بأن هناك قرارات اتخذها خلال الموسم الماضي كانت خاطئة، وأخرى صحيحة، مُشيرًا إلى أن مجلس الإدارة يعمل على تلاشي تلك الأخطاء خلال الموسم الجديد.

ويواصل نادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبوعلي، تعزيز صفوفه خلال الصيف الجاري قبل انطلاق في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز، حيث نجح في حسم التوقيع مع اللاعب الجزائري غيلاس قناوي، نجم فريق وفاق سطيف الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحصل النادي البورسعيدي على توقيع اللاعب غيلاس قناوي لينضم إلى صفوفه في الصيف الحالي بناءً على رغبة علي ماهر المدير الفني للفريق الأخضر، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

وتنتظر إدارة المصري البورسعيدي وصول البطاقة الدولية لنجم وفاق سطيف من أجل الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع غيلاس قناوي.