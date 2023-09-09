اليمن والولايات المتحدة تبحثان﻿ مساعي إنهاء الحرب وإحلال السلام

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اللواء عيدروس الزُبيدي، مساء اليوم السبت، مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج، المساعي الإقليمية والأممية الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمبادرات المطروحة للحل.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن اللواء الزُبيدي تأكيده أهمية التوصل لوقف شامل لإطلاق نار، والانخراط في عملية سياسية دون شروط مسبقة تتناول جميع القضايا، مشيرا إلى أن المليشيات الحوثية استغلت الهدنة لتحشيد مقاتليها إلى الجبهات وترسيخ هيمنتها على الموارد في مناطق سيطرتها لتعزيز المجهود الحربي لعناصرها.

كما ناقش اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار المليشيات الحوثية بتصعيدها العسكري في مختلف الجبهات.

من جانبه، جدد المبعوث الأمريكي موقف حكومة بلاده الداعم لإنهاء الحرب في اليمن، والبدء بعملية سلام شاملة تستوعب مختلف القضايا، وكذا دعمه لوحدة وتماسك مجلس القيادة الرئاسي للقيام بالمهام المناطة به.