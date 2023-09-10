تعرف على حظك في الأبراج اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

عليك يا عزيزي تجاوز فترة الحزن والقلق التي عشتها في الفترة الماضية، تقدم الكثير من الأفكار المميزة في العمل، تتلقى الكثير من الاتصالات والعروض في هذه الفترة، الآن يجب عليك تجاوز الماضي والتفكير بالمستقبل والتخطيط له، يطرأ أمر عائلي بشكل مفاجئ، تتمكن من تجاوزه بسهولة

برج الثور

من الناحية المهنية أنت تواجه بعض العراقيل في مكان العمل، قد تسبب لك التأخير في إنجاز المهام، عليك حلها وعدم إهمالها ومن ثم استكمال جميع الأعمال المتراكمة عليك، تحاول تطوير نفسك من خلال تعلم المزيد من المهارات، من الناحية العاطفية عليك استدراك الأمر في علاقتك العاطفية بشكل أسرع حتى لا تدخل في خلاف مع الشريك

برج الجوزاء

من الناحية المهنية عليك التروي اكثر في مكان العمل لا سيما أنه قد تطرأ بعض المشاكل والعراقيل، التعامل معها بهدوء هو الحل، يتصرف صديق لك بطريقة غريبة وصادمة، تشعر بالتوتر والغضب بسبب ما قام به، عليك فهم أكثر السبب وراء تصرفاته، وعلى الصعيد المادي انتبه اكثر لمصاريفك ولا تصرف بطريقة خاطئة

برج السرطان

من الناحية المهنية سوف تتلقى اتصال من صديق قديم يخبرك بأنه قادم لزيارتك، لا تتوتر من هذه الزيارة المفاجئة ستقضيان سويًا وقت ممتع وتتحدثان عن الكثير من الامور، عليك الموازنة اكثر ما بين العمل والحياة الشخصية، أنت بحاجة للراحة والاسترخاء بين وقت وآخر، الامور في العمل ستتحسن بشكل افضل

برج الأسد

من الناحية المهنية هناك الكثير من المهام والأمور العائلية التي عليك إنجازها، تقدم الكثير من الانجازات في العمل هذا الأسبوع، وتستكمل كل الأمور المعلقة عليك، تفكر بالتسوق من أجل شراء بعض الملابس والأمور الضرورية الجديدة، لا تصرف بشكل مبالغ به، خبر جيد على الصعيد العائلي

برج العذراء

من الناحية المهنية تعيد تنظيم أوراقك واولوياتك من أجل العمل على تحسين المستقبل، تشعر بالضغط الكبير في هذه الفترة مما يؤثر على نفسيتك وبالتالي على جسدك مما يعرضك لبعض المشاكل الصحية، عليك مراجعة الطبيب وعدم اهمال اي اشارات، من الناحية العاطفية الشريك إلى جانبك ويقدم لك كل الدعم الكبير.

برج الميزان

من الناحية المهنية أنت شخص تحب النقاش والمجادلة، لكن احذر الدخول في أي نقاشات دينية أو سياسية في العمل، لا تضع نفسك في مواقف محرجة، تشارك في الكثير من الانشطة الاجتماعية مع الأصدقاء، عليك تخصيص الكثير من وقتك في هذه الفترة من أجل العائلة، فهم بحاجة إلى وجودك هذه الفترة.

برج العقرب

من الناحية المهنية لا تتأثر بالتعليقات السلبية في العمل، لا تدع الأشخاص السلبيين يؤثرون عليك، فهم يقدمون لك النصائح بان لا تبذل الكثير من جهدك في مكان العمل، في المقابل هم يفعلون العكس دون أن تدري، هؤلاء الأشخاص ينشرون السلبية حولهم فلا تكترث لهم وافعل ما تجده صوابًا، ابتعد عن أي مغامرة في العمل

برج القوس

ابذل الكثير من الجهد يا عزيزي للوصول إلى ما تحلم به، تشعر أنك شخص غير محظوظ وان الاجواء تعاكسك، لا تدع هذه الأفكار تسيطر عليك، الاستسلام لهذه الأفكار قد يؤدي بك إلى نتائج غير مرضية، عليك الاهتمام بوضعك الصحي لتجنب الاصابة بفيروس كورونا ونقله الى عائلتك.

برج الجدي

من الناحية المهنية أنت تتعرض للمضايقات من بعض الزملاء إلا إنك تعرف كيف تتعامل معهم وترد عليهم، وتقلب الأمور لصالحك، قسم كبير من الزملاء يدعمونك في هذه الفترة، تفكر جديًا في البحث عن بديل للعمل افضل، الفكرة جيدًا لكن يجب أن تتحرك وتبدأ تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

برج الدلو

من الناحية المهنية سوف تنتهي الخلافات التي وقعت في الفترة الأخيرة مع الزملاء، عليك البدء بصفحة جديدة في علاقاتك، لا تنجرف وراء بعض الأشخاص الذين يعملون على أن تستمر هذه الخلافات، الأمور المادية ليست جيدة، أنت تبالغ في هذه الفترة بمصاريفك وشراء بعض الحاجيات غير الضرورية.

برج الحوت

من الناحية المهنية سوف تبدأ مرحلة إيجابية في العمل، أنت الآن على أعتاب مرحلة جديدة مليئة بالنجاح والإيجابية والنتائج المادية المميزة، تنتظر مبلغ مالي كبير، قد يتاخر بالوصول إليك، عليك دائما الاستعداد لأي طارئ في الحياة، تشعر بالقلق الشديد على أحد أفراد أسرتك بسبب مروره بوعكة صحية خطيرة.