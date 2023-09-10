«راموس» آخر العائدين للديار.. النجوم تعود من حيث بدأت قبل نهاية مسيرتهم الكروية

أصبح المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، آخر النجوم العائدين للديار، التي عادت من حيث بدأت بعد غياب طويل مع الأندية المختلفة، وذلك حينما عاد لارتداء قميص إشبيلية من جديد خلال الميركاتو الصيفي المنقضي في صفقة انتقال حر ليرفع شعار الحنين إلى الماضي، ويكمل مسلسل عودة الأساطير إلى ناديهم بعد رحلة احترافية بين عمالقة أوروبا.

سيرجيو راموس

وتعاقد إشبيلية مع راموس في صفقة مجانية لمدة موسم واحد، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو الماضي، ليعود صاحب الـ37 عامًا إلى النادي الأندلسي بعد 18 عامًا من الرحيل عن الفريق، قبل انتقاله إلى ريال مدريد والبي إس جي، وقالت صحيفة «آس» الإسبانية عن عودة راموس لإشبيلية: «عندما كان راموس يفاوض جالطا سراي التركي واتحاد جدة السعودي، كانت مشاعره تنتظر اتصالًا من إشبيلية، وحينما وصله اتصالهم واهتمامهم، قرر الانضمام إليهم»، ليرى الكثيرون أن العاطفة ما زال لها مكان في كرة القدم.

راموس

أنخيل دي ماريا

وأعلن نادي بنفيكا البرتغالي، عودة النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لصفوفه بعد 13 عامًا من رحيله، لينضم بطل العالم 2022 إلى النسور في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع يوفنتوس الإيطالي، ورحلة طويلة مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، بعدما بدأ مسيرته الأوروبية من بنفيكا في عام 2007 قادمًا من روزاريو سنترال الأرجنتيني.

دي ماريا

كريستيانو رونالدو

وفي صيف 2021، أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عودة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق مرة أخرى خلال سوق الانتقالات الصيفية قادمًا من يوفنتسو الإيطالي، بعد رحيله عن الشياطين الحمر فى صيف عام 2009 إلى ريال مدريد الإسباني، ليعود إلى النادي الذي ظهر وتألق من خلاله بقيادة المدرب التاريخي للنادي السير أليكس فيرجسون، حيث سبق لصاروخ ماديرا ارتداء قميص اليونايتد خلال الفترة من 2003 حتى 2009، وفاز معه بثمانية ألقاب كبرى، مسجلًا 118 هدفًا في 292 مباراة.

كريستيانو رونالدو

ديدييه دروجبا

وفي الميركاتو الصيفي لعام 2014، عاد المهاجم الإيفواري ديدييه دروجبا إلى تشيلسي بعقد انتقال مدته موسم واحد قادمًا جالطا سراي التركي، ليعود إلى ستامفورد بريدج، الملعب الذي شهد تألق أحد نجوم القارة الأفريقية وأحد هدافي البلوز التاريخيين حيث قدم مستويات مميزة خلال الفترة من 2004 حتى 2012.

دروجبا

تيري هنري

وعاد المهاجم الفرنسي تيري هنري، للدفاع عن ألوان نادي أرسنال الإنجليزي، ليستعيد النادي اللندني أحد أساطيره ولكن على سبيل الإعارة لمدة شهرين من نيويورك ريد بولز الأمريكي في 2012، بعد رحيله عن الجانرز في 2007 إلى برشلونة الإسباني.

تيري هنري

بوفون

وقبل بداية موسم 2021-2022، عاد الحارس الإيطالي الأسطوري جيانلوجي بوفون إلى نادي بارما، ليرتدي القميص الذي بدأ به مسيرته الكروية قبل الانتقال إلى يوفنتوس في يوليو 2001.

بوفون

إبراهيموفيتش

وأعلن نادي ميلان الإيطالي، إتمام صفقة انضمام أسطورة كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش إلى الروسونيري في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2019-2020، لمدة ستة أشهر مع خيار التمديد لموسم آخر، وذلك بعدما لعب الموسمين الأخيرين في الدوري الأمريكي بصفوف جالاكسي، ليعود إلى النادي الإيطالي بعد 7 سنوات.

إبراهيموفيتش

تيفيز

فيما ترك المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز الدوري الصيني، ليعود إلى النادي الذي نشأ به وهو بوكا جونيورز الأرجنتيني، الذي بدأ به مسيرته الكروية في 2001، قبل العودة مجددًا في 2015 لناديه الأم، وقبل انضمامه إلى شنجهاي الصيني في 2016، ليصبح لاعبًا بصفوف العريق الأرجنتيني في 2018.