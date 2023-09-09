المنتخب الوطني للجودو يتوج بكأس البطولة الأفريقية للكبار

توج المنتخب الوطني للجودو، بكأس البطولة الأفريقية للكبار المقامة حاليا في المغرب، لتستمر النتائج المميزة التي يحققها الجودو المصري خلال الفترة الأخيرة.

حصد منتخبنا الوطني كأس البطولة بعد الفوز بــ8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، بعد منافسة قوية مع منتخبات شمال أفريقيا وأبرزهم المغرب وتونس والجزائر.

جاءت ميداليات المنتخب كالتالي:

يسري سامي وزن 60 كجم – ميدالية ذهبية

محمد عبد الموجود وزن 66 كجم – ميدالية ذهبية

عمر الرملي وزن 90 كجم – ميدالية ذهبية

عادل حمادة وزن 60 كجم – ميدالية فضية

عبد الرحمن عبد الغني وزن 81 كجم - ميدالية فضية

أحمد عبد الرحمن وزن 66 كجم – ميدالية برونزية

عبد الرحمن محمد وزن 81 كجم - ميدالية برونزية

أحمد فياض وزن 100 كجم – ميدالية برونزية

وجاءت نتائج منتخب الجودو في بطولة أفريقيا للكبار، لتستمر سيطرة الجودو المصري على القارة السمراء، بعد حصد كأس بطولة الناشئين وكأس بطولة الشباب بـ31 ميدالية.

من جانبه قال مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي، أن ما تحقق في البطولة الأفريقية للكبار المقامة حاليا في المغرب هو نتاج المجهودات المبذولة على جميع المستويات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الجودو المصري حاليا يتربع على عرش القارة الأفريقية على مستوى كل المراحل العمرية، سواء ناشئين أو شباب وكبار أيضا.

وتابع مرزوق علي : "وضعنا خطة وهدفنا كان النهوض بمستوى الجودو المصري، والآن بدأنا حصد ثمار ما زرعناه بنتائج وميداليات مميزة، وبجيل قوي من اللاعبين الصغار يمكنهم السيطرة على البطولات القارية والدولية لسنوات مقبلة".

ووجه الشكر للدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة على الدعم والمساندة المستمرة، مؤكدا أن الدكتور أشرف صبحي شريك أساسي في النجاحات التي يحققها الجودو المصري على كل المستويات.