2 مليون يورو مساعدات عاجلة لصحايا الزلزال في المغرب

تقوم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، بطلب من الوزيرة كاثرين كولونا، بتفعيل صندوق العمل الخارجي للسلطات المحلية من أجل دعم أعمال التضامن التي سيتم وضعها بالاتفاق مع السلطات المغربية لفائدة السكان المتضررين من الزلزال.

واتصلت العديد من السلطات المحلية بالفعل بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية لتقديم مساعدة تبلغ حوالي مليوني يورو. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت العديد من الشركات الفرنسية وزارة الخارجية عن عزمها المساهمة ماليا أو عينيا في الدعم الذي ستقدمه فرنسا لضحايا الزلزال، وذلك بالاتفاق مع السلطات المغربية.

وسوف ترسل اليوم فرنسا طاقم طبي وكمية كبيرة من الأدوية والغذاء لأهالي المتضررين.