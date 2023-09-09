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السبت 09 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محاكمة جديدة لمرتضى منصور بتهمة السب والإزعاج لمحمد عثمان محامى النادى الأهلى

مرتضى منصور
مرتضى منصور
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حددت نيابة الشئون  الاقتصادية وغسل الاموال جلسه 19ستمبر الجارى لمحاكمه المحامى مرتضى منصور  بتهمه التعدى بالسب والقذف على موظفين عموميين فى القضيه رقم345لسنه 2023 جنح ماليه بجلسه 2023/8/21  وتنعقد جلسه المحاكمه الجديده فى القضيه رقم 2027 لسنه2023 جنح ماليه امام المحكمه الاقتصادية بالقاهره.

وكان محمد عثمان المحامى بالنقض ونقيب محامى  القاهره الاسبق  المستشار القانوني للنادي الاهلي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المذكور اتهمه بالتعدي عليه بالسب  والازعاج باساءه أستعمال وسائل التواصل بأن نعته بعبارات خادشه للاعتبار عبر مداخله تليفزيونيه ببرنامج (زملكاوى ) بتاريخ 2022/8/22

وطلبت النيابه معاقبة المتهم بالمواد166مكررو177و306و308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70و76 من قانون تنظيم الاتصالات وهى المواد التى تعاقب بالحبس الوجوبى لمرتكب الجرائم الواردة بقرار الاتهام.

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة المستشار القانوني للنادي الأهلي النادي الاهلي
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