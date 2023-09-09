وزارة الرياضة تفشل في التعامل مع ملف هروب اللاعبين

للمرة الثانية خلال شهور قليلة، فوجئت بعثة المنتخب المصري للمصارعة تحت 23 سنة بهروب اللاعب سيف شكري خلال معسكر المنتخب بقيرغيزستان استعدادًا لبطولة العالم وكان قد سبقه في واقعة مماثلة هروب المصارع أحمد بغدودة من بعثة المنتخب في تونس، في مايو الماضي عقب تتويجه بفضية بطولة إفريقيا للمصارعة.

لتواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي فشلها فى التعامل مع ملف هروب اللاعبين المصريين خصوصًا فى الألعاب الفردية برغم من وجود طابور من المعاونين والمساعدين فى هذا الملف

يأتي اتحاد المصارعة على رأس الاتحادات التي يهرب منها اللاعبين بشكل ملفت للنظر

ولم تحرك وزارة الشباب والرياضة ساكنًا تجاه هذه الأحداث رغم تحويل مسؤولي الاتحاد الي التحقيق من قبل وزارة الرياضة بعد هروب اللاعب أحمد بغدودة من بعثة منتخب مصر، في تونس مايو الماضي عقب تتويجه بفضية بطولة إفريقيا للمصارعة ولم تكشف الوزارة عن الإجراءات التي تم اتخاذها فى التحقيقات حتي كانت الصدمة الجديدة وهروب لاعب اخر

كان اتحاد المصارعة تلقي صفعة جديدة بعد هروب المصارع سيف شكرى إلى بولندا، خلال رحلة العودة من قيرغيزستان وبالتحديد فى مطار دبى خلال فترة الترانزيت، ليضيف اللاعب اسمه إلى سجل طويل من اللاعبين الهاربين الباحثين عن التجنيس واللعب باسم منتخب آخر طمعاً فى جائزة مالية ضخمة.



جاءت وقائع هروب سيف شكرى بعد نهاية معسكر المنتخب الوطنى تحت 23 سنة فى قيرجيوستان، استعداداً للمشاركة فى كأس العالم للشباب، واستغل اللاعب وجود البعثة فى مطار دبى للترانزيت خلال رحلة العودة، وحصوله على جواز سفره، وبالترتيب المسبق مع الجهة التى ستقوم بتجنيسه تم ترتيب رحلة السفر من دبى إلى بولندا قبل الإعلان عن الجهة المسئولة عن تجنيسه واللعب باسمها فى البطولات القادمة.

سيف هو بطل افريقيا للشباب وصاحب فضية بطولة إفريقيا للكبار ومشروع مصارع كبير تحت وزن 79 كجم، ويأتى هروبه بعد أشهر قليلة من هروب المصارع أحمد بغدودة والذى فاجأ الجميع بهروبه من المنتخب الوطني.