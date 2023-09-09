افتتاح صالة عرض لمنتجات كانون.. وتقديم تجربة غامرة وغنية بالمعلومات

افتتحت شركة كانون Canon وسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع مجموعة بي اس اس BSS (برودكاست سيستم سوليوشنز) في مصر، صالة العرض الجديدة لتقديم حلول التصوير المتطورة والقائمة على التكنولوجيا في جميع أنحاء القارة الأفريقية. وقام بالافتتاح ستيفانو زينتي بصفته نائب الرئيس التنفيذي لشركة كانون Canon بمجموعة أعمال المنطقة النامية.

ويختلف تصميم صالة العرض عن صالات العرض التقليدية القديمة، ويعد انتقالاً كاملاً إلى تجربة ملموسة تمكن العملاء من "لمس وتجربة" منتجات وحلول كانون Canon. كما تمكنهم أيضًا من التعامل مباشرة مع خبراء المنتجات وتجربة حلول التصوير الاحترافية الجاهزة قبل الالتزام بأي عمليات شراء.

وقال سوميش أدوكيا، المدير الإداري لشركة كانون Canon وسط وشمال أفريقيا : "إن التكامل الاستراتيجي لصالة العرض ضمن مركز خدمة مجموعة بي اس اس BSS (برودكاست سيستم سوليوشنز)، المشهور بشراكته في مجال التصوير الاحترافي المتطور مع كانون Canon

وأضاف: "يؤكد التعاون مع مجموعة بي اس اس BSS على تفاني شركة كانون Canon المستمر في توفير منصة غامرة للعملاء تمكنهم من إجراء تقييم دقيق لكاميرات ومعدات التصوير الاحترافية من كانون Canon، وتساعدهم أيضًا من خلال التجارب المباشرة على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة. وتمثل هذه المبادرة دليلاً على تصميمنا على عرض القدرات والمزايا الرائعة لأحدث الابتكارات التكنولوجية من كانون Canon".

وقال طارق عيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي اس اس BSS ان جوهر هدفنا الرئيسي من إنشاء صالة العرض الاستثنائي هذا التزامنا بتلبية احتياجات العملاء من خلال تقديم مجموعة منتجات التصوير الاحترافية الشاملة من كانون Canon، والتي تشمل كاميرات بخاصية التكبير/التصغير القابلة للتحريك والإمالة (PTZ) وحلول جمع الأخبار الإلكترونية (ENG) وكاميرات بعدسات سينمائية ومجموعة كاميرات اي او اس ار (EOS R ) بدون مرآة، وكل ذلك من أجل مشاركة عملية لا مثيل لها"، وأضاف: "إن ما يميز مركز التجربة هذا إلى جانب عرض منتجات كانون Canon، هو موقعه المشترك مع مركز خدمة مجموعة بي اس اس والذي يوفر للعملاء فرصة الاستمتاع بجولة للتعرف على أحدث منتجات كانون Canon مع الاستفادة من دعم خدمة بي اس اس BSS من المستوى الثالث للكاميرات والكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) ومعدات تصوير الفيديو الاحترافية بدون مرآة والعدسات".

تعرض صالة العرض تشكيلة شاملة وتجربة غامرة للمهندسين والهواة على حدٍ سواء، مما يوفر للعملاء في مصر إمكانية الوصول المباشر إلى أحدث حلول الفيديو المتطورة والتكنولوجيا المبتكرة