عبدالله عبدالسلام يدعم منتخب الطائرة أمام المغرب بربع نهائي بطولة أفريقيا

حرص عبدالله عبدالسلام نجم النادي الأهلي للكرة الطائرة على دعم المنتخب الوطني في مباراته أمام المغرب في ربع نهائي بطولة أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري.



حفز عبد الله عبد السلام اللاعبين قبل انطلاق المباراة ، من أجل تحقيق الفوز واستكمال المشوار نحو اللقب القاري.

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الاطمئنان على عبدالله عبدالسلام بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وتقام حاليا مباراة المنتخب الوطني و المغرب في الدور ربع النهائي على صالة 2 بستاد القاهرة.

في حالة فوز الفراعنة في لقاء اليوم سيتأهل للدور نصف النهائي ويواجه نظيره الكاميرون الذي تأهل على حساب تونس في دور الثمانية بنتيجة 3/1.

تأهل المنتخب لربع النهائي بعد الفوز على كينيا 3/0 في دور الـ16 فيما تأهل المغرب بعد الفوز على مالي بنفس النتيجة في الدور ذاته.

يذكر أن المنتخب تأهل إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث فاز على بوروندي في الجولة الأولى فيما خسر من نظيره الجزائري في الجولة الثانية.

تضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.