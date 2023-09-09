"خير ممثل لأفريقيا".. اقتصادي يوضح أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين

كشف هيثم الجندي، المحلل الاقتصادي، عن أهمية مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين.

وقال الجندي خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن قمة العشرين تأتي في توقيت حرج، وإن مصر خير ممثل للقارة الإفريقية وللتحديات التي تواجهها.

وأضاف أن العالم أجمع يواجه الآن حربًا ساخنة في أوكرانيا، وعلى الجانب الآخر هناك حرب باردة بين أمريكا والصين، فضلًا عن التغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية الحادة جدًا التي تواجه الدول.

وأشار إلى أن القمة تأتي في توقيت عصيب على العالم أجمع، وخطر على الدول الناشئة والنامية، موضحًا أن أبرز الملاحظات في هذه القمة غياب حضور الرئيسين الصيني والروسي.