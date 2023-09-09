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السبت 09 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس ترسل قوات حماية مدنية إلى المغرب للمساعدة في البحث والإنقاذ

زلزال المغرب
زلزال المغرب
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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية، إرسال فرق من الحماية المدنيّة، إلى المملكة المغربية، لدعم جُهُود البحث والإنقاذ، عقب الزلزال العنيف الذي ضرب الليلة الماضية منطقة الحوز بالقرب من مراكش.
وأضاف بوزغاية - بحسب ما بثته الإذاعة التونسية اليوم - أن الفرق تتكون من 50 عونا وإطارا من الوحدة المُختصّة و6 أطباء حماية مدنية، وستستعمل أجهزة رصد حراريّة مُتطوّرة وطائرة مُسيّرة للكشف عن الضحايا تحت الأنقاض.
وأوضح أنه سيتم إرسال مُستشفى ميداني تابع للحماية المدنيّة للمُساهمة في عمليّات الإغاثة والإحاطة بالمُصابين.

الزلزال الحماية المدني ة تونس
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