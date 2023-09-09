إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق أسيوط الغربي

أصيب شخصان بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بالرصيف على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز إطسا محافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فاصطدم بالرصيف على جانب الطريق.

توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرعت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، لإتخاذ اللازم.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف طريق أسيوط الغربي، أمام منطقة الصوامع قرب مدخل قصر الباسل.



أسفر الحادث عن إصابة شخصين كانا يستقلان السيارة هما محمد عبد الجواد السيد (38 سنة)، وعثمان محمد علي (55 سنة) باصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث حيث جرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهما.



وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.