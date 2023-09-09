100 مليون عدد مستخدمي برمجيات زوهو كوربوريشن

أعلنت زوهو كوربوريشن وهي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة، اليوم عن وصول عدد مستخدميها إلى 100 مليون مستخدم عالمياً عبر تطبيقاتها المخصصة للأعمال التي يزيد عددها على أكثر من 55 تطبيقاً. وبذلك، أصبحت زوهو أول شركة برمجيات ذاتية التمويل تحقق هذا الإنجاز بدون الاستعانة بمصادر تمويل خارجي.

يأتي هذا النمو في أعقاب بلوغ قيمة الإيرادات السنوية للشركة إلى مليار دولار العام الماضي. ولدى زوهو الآن أكثر من 700 ألف عميل عبر ما يزيد على 150 بلداً. وشهدت الشركة ارتفاعاً مضطرداً في عدد مستخدميها من مليون مستخدم في عام 2008 إلى 100 مليون حاليًا، علماً أنها زادت 50 مليون مستخدم خلال السنوات الخمس الماضية.

وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من المناطق الأسرع نمواً بالنسبة لزوهو، مع تصدّر كل من مصر والإمارات والسعودية أسواق المنطقة.

قال شريدار فيمبو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة زوهو: "أود أن أتوجه بالشكر إلى جميع عملائنا على ثقتهم بنا في إدارة أعمالهم بنجاح، الأمر الذي ساعدنا على رفع عدد مستخدمي حلول زوهو إلى 100 مليون مستخدم حول العالم. ما حققناه يعد حدثاً لافتاً لأي مؤسسة، لكنه مميز بشكل خاص بالنسبة لنا كوننا شركة ذاتية التمويل لم تعتمد أبداً على جمع رؤوس أموال من خلال الاستعانة بمصادر تمويل خارجية.

واضاف إن رحلة نجاحنا لن تنتهي عند هذا الحد، حيث إن لدينا خطط ابتكار طموحة قيد التنفيذ تغطي السنوات العشر المقبلة، وتنطوي على الاستثمار في التقنيات العميقة لخدمة مليارات المستخدمين في مختلف أنحاء العالم. ونحن نعمل حالياً من أجل تحقيق هذا الهدف، ونريد أن نشكركم جميعاً على دعمكم المتواصل لنا".