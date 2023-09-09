باستثمارات 11 مليون جنيه افتتاح مركز التميز التكنولوجي لتنمية الطفولة المبكرة بحلوان

تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي باستثمارات بلغت 11 مليون جنية، أعلن بيت ماكدونالدز للخير مصر بالتعاون مع جمعية خير وبركة عن افتتاح مركز التميز التكنولوجي لتنمية الطفولة المبكرة في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة .

تمثل هذه الخطوة الثامنة في سلسلة منافذ التميز التكنولوجي التي تم افتتاحها بالتعاون مع جمعية خير وبركة، حيث تم افتتاح خمسة مراكز في أسوان في أكتوبر الماضي، ومركزين في سوهاج في يوليو 2023، وذلك في إطار خطة التوسع الطموحة لبيت ماكدونالدز للخير-مصر بهدف تحقيق تأثير إيجابي ومستدام وتحسين مستقبل الأطفال وأسرهم.

تقدم هذه المراكز خدمات تعليمية وتكنولوجية وتربوية متكاملة للأطفال من سن يوم وحتى 4 سنوات، بواسطة مدربين مؤهلين، وتقدم أيضًا خدمات اجتماعية وصحية تشمل برامج توعية للأهالي حول أسس التربية الصحيحة وأهمية اكتشاف الإعاقات في مراحلها المبكرة، بالإضافة إلى إعداد ملفات صحية لكل طفل.

وفيما يتعلق بالمركز الجديد في القاهرة، أكدت سارة الإتربي، رئيس بيت ماكدونالدز للخير-مصر، أهمية هذا المركز وأثره الإيجابي على المجتمع، مشيرة إلى أن المركز يتميز بوجود غرفة مجهزة لإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقات المتوسطة، سواء كانت جسدية أو عقلية، بهدف مساعدتهم على الاندماج في المجتمع من خلال توفير التأهيل والتعليم بواسطة مجموعة من المتخصصين.

أشارت إلى أن الاهتمام بالمرحلة الأولى من حياة الطفل يلعب دورًا حاسمًا في تطوير شخصيته وتكوين مستقبله، مساهمًا بذلك في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى توفير التعليم والتدريب للجميع.

من ناحيته، أوضح أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجمعية خير وبركة ، أن هذا الافتتاح يعكس التزامهم بتحسين صحة ومعيشة الأطفال وأسرهم، واستخدام الأساليب القائمة على الأدلة لتحديد الأولويات واستخدام الموارد بفعالية لتحقيق هدفهم في إنشاء عالم يضمن صحة الأطفال ويدعم أسرهم.

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح مركز التميز التكنولوجي لتنمية الطفولة المبكرة بالقاهرة يأتي في إطار استراتيجية بيت ماكدونالدز للخير-مصر للتزامه بدراسة احتياجات ومشاكل المجتمع، وتقديم الحلول اللازمة لتحسين حياة الأطفال وأسرهم، وتحقيق رؤيتهم لمستقبل أفضل.