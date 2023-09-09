ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس - له معلومات جنائية، سيدتين- مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.