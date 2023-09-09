ضبط 80850 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 80850 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:



(23073) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(848) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(14) مخالفة موقف عشوائى.

(5) مخالفات شروط التراخيص.

(2008) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

