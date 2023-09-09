نقيب المحامين يُكرم خريجي دورات الأكاديمية العسكرية

كَرمَ نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، المحامين خريجي الدورة التاسعة من دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، بإهدائهم درع نقابة المحامين، وذلك بالقاعة الكبرى بمقر النقابة العامة للمحامين.

وهنأ نقيب المحامين الخريجين بحصولهم على «الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي»، والتي عقدت بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، وطالبهم باستكمال باقي دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، لما يعود بالنفع على المحامين، وأسرهم في موضوعات الاستراتيجية، والأمن القومي في مختلف المجالات.

وأكد أن نقابة المحامين كانت حريصة كل الحرص على إقامة دورات الأكاديمية في أندية المحامين على مستوى الجمهورية، لرفع المشقة والمعاناة عن كاهل المحامين وأسرهم.

وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة نجحت في التوصل إلى اتفاق مع اللواء أشرف فارس، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، لعقد الدورات بمقار أندية المحامين على مستوى الجمهورية، مع السماح لأسر المحامين بالحصول على الدورات بذات الشروط في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة، إلى جانب الحصول على تخفيض قيمة دورات الأكاديمية من 650 جنيهاً إلى 450 وذلك للمحامين وأسرهم.

شارك في التكريم، عبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، ومحمد كركاب عضو المجلس، وحازم طه، نقيب الفيوم، وفخري الهمامي، منسق عام دورات الأكاديمية.