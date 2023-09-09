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السبت 09 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد رحيل أبو العينين.. الأهلي يلجأ لطبيب قطاع الناشئين للخروج من الأزمة

الدكتور تامر أبو
الدكتور تامر أبو العينين طبيب الأهلي
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أعلن النادي الأهلي رسميًا تعيين الدكتور أحمد جاب الله طبيب قطاع الناشئين للعمل مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة بعد رحيل تامر أبو العينين من منصبه.

وقال خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي إنه تم الاستعانة بالدكتور أحمد جاب الله طبيب قطاع الناشئين مع الفريق الأول بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتقدم الدكتور تامر أبو العينين، طبيب الأهلي، باعتذار عن عدم استكمال تجربته مع الفريق، فيما يبحث مسئولو النادي عن بديل له ليتم الاستعانة به خلال الساعات المقبلة.
وتولى تامر أبو العينين رئاسة الجهاز الطبي للأهلي منذ أسابيع قليلة، بعد توجيه الشكر للدكتور أحمد أبو عبلة الذي تولى مسئولية رئاسة الجهاز الطبي في فريق فيوتشر.

النادي الاهلي أحمد جاب الله طبيب قطاع الناشئين رحيل تامر أبو العينين
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