"كاف" يطرح تذاكر مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طرح تذاكر مباراة كأس السوبر، التي تجمع الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، الجمعة المقبل على ملعب استاد الملك فهد، بمدينة الطائف بالسعودية.

وطرح الاتحاد القاري تذاكر مباراة السوبر الإفريقي عبر منصة (ticketmx)، محددا أسعار الفئات المختلفة الخاصة بهذا اللقاء.

ويتسع ملعب المباراة لحضور 20 ألف مشجع سيتم تقسيمها بالتساوي بين جماهير الفريقين.

وتبدأ أسعار التذاكر بمبلغ 15 ريال سعودي لمدرجات (A1 - B1)، ثم مبلغ 20 ريال سعودي لمدرجات (A2 – B2).

وتبلغ سعر تذكرة (BREMUIM 1-2) 100 ريال سعودي، بجانب تذاكر (GOLD 1-2) التي تبلغ قيمتها 500 ريال سعودي.

وتبقى التذكرة الأغلى (VIP) بقيمة 1000 ريال سعودي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي تعيين الجابوني بيير أتشو حكما لمواجهة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة.



ويخوض المارد الأحمر بطولة السوبر الأفريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، بينما يحمل فريق اتحاد العاصمة الجزائري لقب الكونفدرالية.