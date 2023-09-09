تصفيات يورو 2024.. منتخب بلجيكا يخطف فوزًا صعبًا من أذربيجان

خطف منتخب بلجيكا، فوزًا صعبًا من أذربيجان بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب دالجا أرينا في باكو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ونجح يانيك كاراسكو، لاعب الشباب السعودي، في خطف 3 نقاط لصالح المنتخب البلجيكي على أرضية ميدان منتخب أذربيجان، وذلك حينما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

وحاول المنتخب الأذربيجاني إدراك التعادل في أكثر من فرصة على مرمى كاستيلس حارس مرمى الشياطين الحمر، ولكن باءت المحاولات بالفشل، لتنتهي المباراة بفوز بليجكا بهدف دون رد على أذربيجان.

وبتلك النتيجة، عزز منتخب بلجيكا صدارته لجدول ترتيب المجموعة السادسة من تصفيات يورو 2024 مع النمسا بـ10 نقاط، فيما تجمد رصيد منتخب أذربيجان عند نقطة وحيدة متذيلًا الترتيب.