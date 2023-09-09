بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بالمبنى الجديد لمستشفى بدر المركزي الجديد بالبحيرة

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة، أنه تم اليوم بدء التشغيل التجريبى لمبنى العيادات الخارجية الجديد بمستشفى بدر المركزى الجديد، وذلك بعد أن توقف العمل بها منذ عام 2015 م ، بعد دخول المستشفى مرحلة الإحلال والتجديد، ضمن جهود الدولة لدعم مشروعات القطاع الصحي وتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لكافة المنشآت الصحية ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية.

وأشار وكيل الوزارة انه تم الإفتتاح التجريبي لعدد 12 عيادة ( باطنة ، جراحة، متابعة جراحة، عظام، نسا، تنظيم أسرة، أطفال، جلدية، أنف وأذن وحنجرة، أسنان، ترصد، بالإضافة للأشعة وحملة 100 يوم صحة، وصيدلية الخارجي وبها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع التخصصات)، موضحًا إلى أن العيادات الخارجية قد سجلت فى أول يوم عمل عدد 940 تذكرة حتى ظهر اليوم وسط فرحة كبيرة من الأهالى و الفريق الطبي والإداري بالمستشفى ،وكذا رجال ومؤسسات المجتمع المدني والخدمي والعمل العام بمركز بدر ، الذين حرصوا على الإحتفال بالحدث وسط العاملين بالمستشفى والأهالى

وأضاف وكيل الوزارة، انه سيتم امداد مستشفى بدر بكافة الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية وغيرها بما يضمن جودة الأداء ، وأن العمل لن يتوقف حتى تصبح مستشفى بدر المركزى صرح قوى يضاف لسلسلة الإنجازات التى نفخر بها على أرض محافظة البحيره .

من الجدير بالذكر أن مستشفى بدر المركزى ، قد توقف العمل بها منذ عام 2015 م ، بعد دخول المستشفى مرحلة الإحلال والتجديد ، وعلى مدار هذه الأعوام ، عاش أهالى بدر والقرى المجاورة معاناة عدم وجود مستشفى مركزى ، حتى تم توفير المكان البديل للمستشفى بقرية أحمد عرابى .

ويعد بدء التشغيل التجريبى للعيادات الخارجية بالمبنى الجديد لمستشفى بدر المركزى الجديد ، وعودة المستشفى للعمل من جديد بُوق أمل ، يمنح أهالى بدر الثقة نحو المرور لمستقبلٍ أفضل.