مخرج حفلتي مهرجان المسرح العربي يتوعد بدورة استثنائية

افتتح مساء امس مهرجان المسرح العربي من داخل مكتبة الإسكندرية، بدورتة الرابعة والتي تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، حيث عبر الفنان إبراهيم حسن، مخرج حفل افتتاح عن سعادته بنجاح حفل الافتتاح الذي أخرجه أمس، وان هذه دورة قوية علي كافة المستويات الفنية والإدارية والتنظيمية.

واكمل حسن في بيان له، اليوم تزامنا مع إنطلاق أولى أيام عروض المهرجان، أنه قد شرف باختياره مخرجا لحفلي الافتتاح والختام من قبل محمد عصمت، مدير المهرجان، مشيرا إلى أن حفل الختام سيشهد مفاجآت ستنال إعجاب الجمهور السكندري.

وتحدث عن التحضير لحفلتي الافتتاح والختام تم بعناية شديد كونها دورة استثنائية بتحمل اسم فنان جميل جدا ومحبوب، وذلك كي تليق بإسم الفنان الكبير وتعكس قيمة المهرجان العربي للمسرح.

وأشار إلى سعادته لظهور حفل الافتتاح أمس بشكل متميز نتج عنها إشادة من كل الحضور وسعادة الفنانين المكرمين، مشيراً إلى العمل بجد لإخراج حفل الختام يوم 18 سبتمبر بأفضل شكل ممكن.