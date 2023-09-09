ads
السبت 09 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محلل اقتصادي يوضح أهم الملفات المطروحة على طاولة مجموعة العشرين

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، عن أهم الملفات المطروحة على طاولة مجموعة العشرين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مجموعة العشرين حسب تكوينها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة تعتبر أرض المعارك بين المجموعات الدولية، ومنها المجموعة الدولية مع أمريكا، وروسيا والصين وباقي الدول.

وأضاف أنيس أن مجموعة العشرين تعتبر أرضًا للتوافق بين تلك الدول وصراعاتها مع بعضها البعض، لأنها تجتمع بالقمة وتناقشها وتحاول الوصول إلى حلول.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من القضايا الاقتصادية الدولية ستتم مناقشتها، ومنها قضية التغير المناخي وكيفية مواجهته، والتنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة.

مجموعة العشرين المجموعات الدولية المحلل الاقتصادي
ads