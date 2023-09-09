دياب يستعد لطرح أغنية "هاروني بوس"

يستعد الفنان محمد دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "هاروني بوس" على طريقة السينجل خلال الفترة المقبلة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة.

أغنية "هاروني بوس" من كلمات محمد النجار، ألحان محمد يحيى، وتوزيع توما .

دياب طرح مؤخرا مع فريق مسار إجباري ، أغنيتهما الجديدة حبة طبطبة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

أغنية "حبة طبطبة" من كلمات محمد البحيري وألحان وتوزيع موسيقى توسى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

وشارك محمد دياب خلال موسم رمضان الماضي، فى بطولة مسلسل تحت الوصاية، بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكي وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي ومها نصار ومحمد عبد العظيم وأحمد عبد الحميد وعلي الطيب وثراء جبيل ونهى عابدين وجميل برسوم والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.