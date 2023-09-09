تعرف على أبزر صفقات الدوري الإنجليزي فى المريكاتو الصيفي

بعد انتهاء المريكاتو الصيفي 2023 فى أوروبا، نجحت الأندية الإنجليزية فى التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين، لتدعيم فريقهم والاستعداد للموسم الجديد من الدوري الممتاز لكرة القدم، الذي يعد الدوري الأقوي فى العالم.

وفي هذا التقرير ترصد “البوابة نيوز” أبزر صفقات فى الدوري الإنجليزي لعام 2023

الأرسنال - ديكلان رايس

أعلن نادي أرسنال، ضم النجم الوسط الإنجليزي ديكلان رايس، قادمًا من صفوف فريق وست هام، في صفقة تعد ضمن الصفقات الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، التي وصلت إلي ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني إضافية كمتغيرات.

كان قد أبدي رايس صاحب (24 عاما) رغبته فى الانضمام إلى أرسنال، رغم اهتمام مانشستر سيتي بخدماته، لكن يبدوا أن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا كانت لديه قدرة فة اقناع لاعب وسط المنتخب الإنجليزي فى الإنضمام إلى المدفعجية.

مانشستر سيتي - جفارديول

أعلن فريق مانشستر سيتي، عن ضم المدافع الدولي الكرواتي جوسكو جفارديول قادما من لايبزيج الألماني في صفقة مدتها خمس سنوات، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُعد جوسكو جفارديول، هو ثاني صفقات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التعاقد مع الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

نيوكاسل يونايتد- ساندرو تونالي

بعد تأهل نيوكاسل يونايتد لدوري أبطال أوروبا 2023-24 كانت هناك حاجة لتعزيز مناطق متميزة في الفريق، ويمكن اعتبار التوقيع مع ساندرو تونالي من ميلان مقابل 64 مليون يورو في يوليو 2023 بمثابة دفعة كبيرة في خط الوسط الفريق الإنجليزي.

ويشتهر تونالي ببراعته الكبيرة في الفوز بالكرة بالإضافة إلى إتقانه لضبط وسط الملعب، ومع ذلك من المتوقع أن يرتقي لاعب خط الوسط الدفاعي الإيطالي إلى مستوى ثمنه الكبير، حيث سبق وسجل 20 هدفا خلال 120 مباراة خلال فترته في سان سيرو.

ليفربول- دومينيك سوبوسلاي و ماك أليستر

بعد الموسم المخيب الذي أنهاه خارج مراكز دوري الأبطال بحلوله خامسا، تبيّن أن ليفربول يحتاج حقا إلى تجديد دماء خط الوسط، لذلك لجأ المدرب يورجن كلوب إلى الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي بضمه من لايبزيج الألماني، بعد دفع البند الجزائي البالغة قيمته 76 مليون دولار.

وبجانب الوافد الجديد الآخر بطل العالم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، سيكون ابن الـ22 عاما الإضافة التي تؤمن الديناميكية في خط وسط "الحمر"، لكن فريق كلوب ما زال بحاجة إلى مزيد من التعزيز لسد الفراغ الذي خلفه رحيل القائد جوردان هندرسون، والبرازيلي فابينيو، وأليكس أوكسلايد تشامبرلاين، والغيني نابي كيتا، والإنجليزي جيمس ميلنر.

مانشستر يونايتد - راسموس هويلوند وماسون ماونت

أتم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعاقده مع النجم الدولي الدنماركي، «راسموس هويلوند»، قادمًا من صفوف فريق أتالانتا الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكلفت صفقة راسموس هويلوند خزائن مانشستر يونايتد مبلغ 75 مليون يورو و10 ملايين أخرى كإضافات، حسب ما جاء في التقارير الصحفية الإنجليزية في الآونة الأخيرة.

وأصبح هويلوند ثالث صفقات فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالت الصيفية الجارية، بعدما تعاقد النادي الإنجليزي مع «ماسون ماونت» من تشيلسي بـ60 مليون جنيه إسترليني، والكاميروني أندريه أونانا مقابل 47 مليون إسترليني من إنتر ميلان.

تشيلسي - كايسيدو ولافيا

وأعلن نادي تشيا، ضم النجم الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو، قادمًا من صفوف فريق برايتون، في صفقة هي الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيدفع الجانرز ما يقرب من 116 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى المتغيرات.

كما أعلن تشيلسي انضمام روميو لافيا قادما من صفوف ساوثامبتون وأوضح تشيلسي أن لافيا وقع على عقد يربطه بالنادي لسبع سنوات مقبلة بتكلفة وصلت يـ 58 مليون جنيه إسترليني.



