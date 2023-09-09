دراما الجريمة.. وتأثيرها على سلوك وقيم المجتمع

السبت 09/سبتمبر/2023 - 06:26 م

تظهر بين الحين والآخر أعمال فنية تقوم على دراما الجريمة تُثير جدلًا واسعًا لما تحتويه من مشاهد عنف وقتل، وتعتبر من أكثر الأنماط الفنية المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة، والتي قد تضع الدراما في قفص الاتهام أحيانًا عند تقليد البعض لتلك المشاهد، مما قد يؤدي إلى زيادة معدل الجريمة في المجتمع، خاصة تلك الأعمال التي تعمل على خلق مبرر درامي للقاتل، كمن يقتل بيده بهدف تحقيق العدالة الغائبة، أو خلق تبرير للقاتل بأنه ضحية أو يُعاني من مرض نفسي لاستجداء مشاعر العطف لدى الجمهور.

منذ بداية عرض حلقات مسلسل جديد حول أحد مرتكبى الجرائم، بدأ يدور في ذهني سؤالان محيران، الأول «ما الفائدة والعائد على المجتمع من تجسيد شخصية سفاح في عمل درامي؟!

المسلسل لاقى مع بداية عرض أولى حلقاته الكثير من المشاهدات من جميع الفئات، ولكن هل سألنا أنفسنا ماذا سنجني من وراء هذا العمل الدرامي وما تأثيره على المجتمع وما النتائج المترتبة على مثل تلك المشاهد المليئة بالعنف والتخطيط المتقن لفعل جرائم بمنتهى الذكاء؟، نحن بطبيعتنا نتأثر كثيرًا بما يتم تقديمه على الشاشة الصغيرة ونتجاوب مع بطل العمل الدرامي؛ وبالأخص إن كان له قاعدة جماهيرية ومحبوب لدى الجمهور، ونحن لسنا متشابهين في الطباع ولا طريقة التفكير فقد تأخذ تلك المشاهد بعض ضعاف النفوس الذين ينصاعون وراء التقليد الأعمى إلى التقليد أو حتى التفكير في الشيء نفسه لأن بطل العمل الدرامي يعد لدى البعض بمثابة قدوة لهم في تصرفاته وسلوكه، ولماذا نذهب بعيدًا ولدينا بالفعل في الواقع نماذج كان لدور دراما العنف والجريمة التأثير القوي على سلوكهم وطريقة تقليدهم للشخصية في هيئتها التي ظهرت في العمل الدرامي، وكان لنتيجة تقليدهم التأثير السلبي في انتشار الجريمة وتراجع سلوك المجتمع وانحداره..



أصبحنا نشاهد المسلسل على أساس أنه عمل درامي كأي عمل حتى أنه تحول إلى «كوميكسات» وضحك على مآسي أشخاص حقيقيين كانوا ضحايا لذلك المجرم غير عابئين لهول تلك الجرائم أو مدى تأثر أهالي تلك الضحايا على الحادث الأليم الذي لحق بذويهم..

أما السؤال الثاني فيخص المجرم الحقيقي الذي يتناوله أحد المسلسلات المعروضة حاليًا والذى يقبع في السجن حتى الآن.. وهو «ماذا لو خرج من سجنه أو حتى حُكم عليه بحكم مخفف؟!

وهنا تأتي الكارثة بالمعنى الحرفي لأنه بما أن المسلسل يحاكي القصة الحقيقية، وأن مؤلف المسلسل صرح بأن ضحايا القاتل في أحداث المسلسل تعدت الأربعة أشخاص فكيف تكون نتيجة هذا الجرم في الواقع بهذا الشكل وهذه النهاية، مع العلم أن كل من يشاهد المسلسل يقارن بينه وبين القصة الحقيقية..

في النهاية كان من الأفضل ألا يتم عمل درامي عن جريمة صاحبها على قيد الحياة ولم يتم البت في أمره ولا نجني من وراء هذا العمل دروسًا مستفادة غير التشكيك في بعضنا البعض وبث روح عدم الأمن والطمأنينة وما يحتويه هذا العمل من خطوات لتنفيذ جرائم التي من الممكن أن يتبعها ضعاف النفوس وتكون الباعث لتقليدها، فكما قال سيدنا عمر بن الخطاب: «أميتوا الباطل بالسكوت عنه».. فكان الأولى هو الانتظار حتى يتم تنفيذ حكم الإعدام وإعلانه بالشكل الذي يكون رادعًا لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل تلك الأفعال والجرائم.