الكويت تؤكد سلامة مواطنيها إثر الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة بالمغرب

أكد سفير دولة الكويت لدى المغرب عبد اللطيف اليحيا، سلامة جميع المواطنين الكويتيين الموجودين بالمغرب إثر الزلزال القوي الذي ضرب مناطق مختلفة من المملكة أمس الجمعة وأدى إلى سقوط 1037 حالة وفاة و1204 مصابين وفق أحدث حصيلة للضحايا.

وقال السفير اليحيا في تصريح له اليوم السبت وفقا للخارجية الكويتية إن السفارة أجرت الاتصالات اللازمة مع السلطات المغربية المعنية للتأكد من عدم وجود ضحايا من الكويتيين الموجودين بالمغرب، مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة لدى السفارة تفيد أن جميع مواطنينا الموجودين بالمغرب بخير.

ومن جهة أخرى، أعرب اليحيا عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع المغرب ودعمها لتجاوز آثار الزلزال المدمر، مؤكدا وجود توجيهات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بدعم الأشقاء في المملكة المغربية والوقوف إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل.