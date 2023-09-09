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السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسؤول مغربي يعلن حاجة جرحى الزلزال لكميات كبيرة من الدم

زلزال
زلزال
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أعلن مسؤول المركز المغربي الجهوي لتحاقن الدم في مراكش أن جرحى الزلزال الذي ضرب البلاد، اليوم السبت، في حاجة لكميات كبيرة من الدم.

وأوردت وكالة المغرب العربي للأنباء عن المسؤول قوله، إن "الجرحى سيحتاجون بالتأكيد إلى كميات كبيرة من الدم،" مشيرا إلي أن المركز مستعد لاستقبال المتبرعين.

وتوافد عدد كبير من المواطنين على المركز من أجل التبرع بالدم.

وتجري حاليا تعبئة كبيرة في مستشفيات مراكش من أجل علاج المصابين.

ودعا عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني، العناصر الأمنية للتبرع بالدم.

وأكد في مذكرة مستعجلة بضرورة تنظيم حملة واسعة في صفوف الأمن الوطني لتوفير الدم.

كما أكد المدير العام للأمن الوطني أن التوجيهات صدرت إلى كل المراكز الأمنية بتعبئة جميع عناصر الأمن لمواجهة تداعيات الزلزال.

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