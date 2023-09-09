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السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أشهر كلمات الخديوي والكوماندا.. أحمد العوضي يطلق مسابقة على صفحته والجوائز 100 ألف جنيه

أحمد العوضي
أحمد العوضي
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أطلق الفنان أحمد العوضي منذ قليل مسابقة من نوع خاص على صفحته بموقع التواصل “فيس بوك” ، واعلن أنه سيختار 4 فائزين من رواد صفحته ، كل فائز منهم سوف يحصل على 25 اغلف جنيه ، بحيث يكون اجمالي الجوائز المالية 100 الف جنيه ، وسوف يقعلن عن نتيجة المسابقة ومنح الجوائز للفائزين بعد يومين . 

واختار العوضي أن تكون اسئلته عن اشهر العبارات التي اشتهر بها خلال شخصيتي “الخديوي” و"الكوماندا" التي قام بتجسيدهما في أهماله التليفزيونية الاخيرة . 

ونشر “العوضي” تدوينة قال فيها : “جايه معايا النهارده  افرح اخواتي واراضيهم  زي ما هما مراضييني بحبهم  ، هسأل سؤال  ، هختار اربعه اجابتهم  صح ويكسبو ١٠٠ الف جنيه كل واحد ربع عمود ( ٢٥ الف )  ، اشهر ٣ كلمات ( للخديوي ) واشهر  كلمتين ( للكوماندا)  ، هلم الورق بعد بكره وهختار اربعه عشوائي  ، عالعهد دايما انا واخواتي الشقيانين الجدعان” . 

وتجاوب عدد كبير من رواد صفحة أحمد العوضي أملاً في الحصول على هذه الجوائز . 

يشار الي أن أحمد العوضي تعاقد مؤخراً على بطولة فيلم جديد بعنوان “الاسكندراني” مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة ، ومن اخراج خالد يوسف ، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين منهم حسين فهمي وزينة وصلاح عبدالله وبيومي فؤاد ومحمود حافظ . 

احمد العوضي الخديوي الكوماندا الاسكندراني
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